Tunisia-Italia: ambasciatore Fabrizio Saggio presenta credenziali al presidente Kais Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, ha presentato oggi le lettere credenziali al presidente Kais Saied. Le parti, fa sapere l'ambasciata d'Italia in Tunisia, hanno ribadito la comune volontà di continuare a lavorare insieme per rafforzare i profondi legami di amicizia tra i due Paesi. Fabrizio Saggio ha assunto il 5 ottobre scorso l’incarico di ambasciatore d’Italia a Tunisi. "Durante il mio mandato mi adopererò per rafforzare lo storico legame che unisce Tunisi a Roma e lavorerò per approfondire il dialogo tra le due sponde dello stesso mare al fine di svilupparne appieno l’enorme potenziale", aveva affermato il diplomatico in occasione della nomina. (Tut)