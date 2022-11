Ucraina: “Wsj”, accordo tra Usa e Corea del Sud per fornire proiettili di artiglieria a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Corea del Sud hanno raggiunto un accordo confidenziale per acquistare da Seul proiettili di artiglieria da destinare alle Forze armate ucraine, nel quadro della guerra con la Russia. Fonti anonime statunitensi hanno riferito al “Wall Street Journal” che gli Usa acquisteranno da Seul 100 mila proiettili di artiglieria da 155 millimetri da destinare alle forze ucraine, e che in questo modo le autorità sudcoreane potranno aggirare l’impegno a non fornire armi letali all’Ucraina nel quadro del conflitto. Secondo le fonti, inoltre, questo consentirà a Washington di continuare a fornire assistenza militare a Kiev senza gravare troppo sugli inventari del Pentagono. L’accordo sarebbe stato raggiunto questo mese, durante il recente incontro tra il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, e l’omologo di Seul, Lee Yong-sup. (Was)