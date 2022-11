Italia-Argentina: raggiunta intesa su aggiornamento Trattato di assistenza giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia e dei Diritti umani argentino, Martín Soria, ha ricevuto oggi una delegazione del governo italiano composta dal capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Nicola Russo, dal consigliere giuridico del ministero degli Affari esteri, Giovanni Tartaglia Polcini, dal direttore del servizio Relazioni internazionali del ministero dell'Interno, Eufemia Esposito, accompagnati dall'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini. Al termine dei colloqui, si legge in una nota di Buenos Aires, è stata raggiunta un'intesa sulla necessità dell'aggiornare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale firmato nel 1987. Oltre a questo le delegazioni hanno discusso del rafforzamento della cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata transnazionale e dell'incorporazione di mezzi elettronici e digitali per il trattamento dell'assistenza reciproca. (segue) (Abu)