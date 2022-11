Italia-Argentina: raggiunta intesa su aggiornamento Trattato di assistenza giudiziaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del dipartimento per gli affari di Giustizia, Nicola Russo, ha affermato da parte sua che "l'incontro con il ministro Soria ha rappresentato un importante passo avanti nella cooperazione giudiziaria tra Argentina e Italia". "Siamo fiduciosi di poter procedere rapidamente all'aggiornamento del trattato di assistenza giudiziaria", ha aggiunto. Il rappresentante italiano ha quindi concordato con il ministro argentino sull'utilità di formare "squadre investigative comuni". "Queste squadre consentono il lavoro congiunto, interdisciplinare e bilaterale per determinati processi giudiziari", ha detto. Il consigliere Tartaglia Polcini ha sottolineato da parte sua il lavoro che l'Italia svolge da anni in materia di formazione e professionalizzazione degli ufficiali giudiziari mettendo a disposizione del governo argentino l'esperienza italiana. (segue) (Abu)