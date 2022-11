Imprese: A2A, ricavi 16,8 miliardi in primi 9 mesi 2022, utile netto 461 milioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando ai risultati al 30 settembre, i ricavi sono ammontati a 16,8 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2022, mentre il margine operativo lordo si è attestato a 1.148 milioni di euro, in aumento del 20 per cento rispetto ai primi nove mesi 2021: la contrazione di marginalità registrata nella Business Unit Mercato, in miglioramento rispetto ai trimestri precedenti, è stata più che compensata dai risultati delle Business Unit Generazione&Trading e Ambiente. L’utile netto si è attestato a 461 milioni di euro, +17 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2021 (394 milioni di euro), mentre gli investimenti sono stati pari a 802 milioni di euro, in crescita del 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per lo sviluppo di impianti per la produzione di energia green, per il recupero di energia e materia da rifiuti e per il potenziamento e l’efficientamento delle reti. La posizione finanziaria netta (Pfn) si è attestata a 4.911 milioni di euro (4.113 milioni di euro al 31 dicembre 2021). Al netto delle variazioni di perimetro del periodo, pari a 472 milioni di euro, la Pfn è in crescita di 326 milioni di euro, dopo investimenti per 802 milioni di euro, pagamento di dividendi per 283 milioni di euro e incassi per cessione di alcuni asset immobiliari per 221 milioni di euro. (segue) (Rin)