Governo: Fazzolari, valutiamo revisione sostegno a prezzo carburante

- L’Italia ha bisogno di mettere in sicurezza il tessuto produttivo: per questo motivo il governo sta pensando di rivedere alcuni sostegni molto popolari come quello sul carburante. Lo ha detto il sottosegretario alla presidente del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a “Porta a porta” su Rai1. “È chiaro che è una scelta molto impopolare ma Giorgia Meloni si è detta pronta ad adottare misure impopolari se necessario”, ha detto Fazzolari. “Stiamo valutando di farlo perché è necessario tutelare chi con la benzina ci lavora – autotrasportatori, tassisti – e chi fa il pendolare non per scelta ma per necessità. Ma è anche vero che io che faccio il pieno della benzina non è giusto che goda di agevolazioni che potrebbero essere investite meglio dallo Stato per sostenere le imprese”, ha detto Fazzolari. (Rin)