Belgio: attacco a Schaerbeek, attentatore aveva confessato le sue intenzioni alla polizia

- L’uomo che questa sera ha accoltellato due agenti di polizia a Schaerbeek, comune situato nella regione di Bruxelles, avrebbe confessato questa mattina in commissariato la sua intenzione compiere l’attacco. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Le Soir” il sospettato si era presentato oggi a mezzogiorno in una stazione di polizia di Evere, spiegando la sua intenzione di commettere un attacco contro la polizia. L’uomo è stato portato con il proprio consenso in ospedale per essere sottoposto a una valutazione psichiatrica per poi essere rilasciato. (segue) (Beb)