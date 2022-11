Belgio: attacco a Schaerbeek, attentatore aveva confessato le sue intenzioni alla polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo, la cui identità non è stata resa nota, ha aggredito in serata due agenti di polizia gridando "Allahu Akbar", anche se per il momento non giungono conferme ufficiali in merito. L'autore dell'aggressione, riferisce "La Libre Beligique", è stato neutralizzato da un'altra pattuglia dopo essere stato colpito alle gambe e all'addome. I due agenti di polizia feriti e l'autore sono stati trasferiti in ospedale, ma uno dei due, che era stato colpito alla nuca, è deceduto in seguito alle ferite riportate. (segue) (Beb)