Decreto Aiuti quater: Fazzolari, bonus edilizio dal 110 al 90 per cento, così non è buona misura

- Sul bonus edilizio il governo interviene nel Decreto aiuti quater portandolo dal 110 al 90 per cento: così com’era “non era una buona misura”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidente del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a “Porta a porta” su Rai1. “Il bonus 110 per cento ha un costo esorbitante, di circa 50-60 miliardi e sono state efficientate meno dell’1 per cento delle abitazioni degli italiani. Prevalentemente di persone a reddito medio alto: non è una buona misura”, ha detto Fazzolari. “Quindi riduciamo dal 110 al 90 per cento il bonus edilizio, prevediamo un fondo affinché nei condomini le persone più in difficoltà si possa intervenire per renderlo del 100 per cento; e perdipiù lo prevediamo anche per le unifamiliari, solo prima casa e che con un limite di reddito che preveda anche il quoziente familiare”, ha aggiunto. (Rin)