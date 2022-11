© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti, ha stanziato con il decreto Aiuti quater risorse per 9,1 miliardi di euro di risorse provenienti dall’extragettito fiscale che è stato autorizzato dal Parlamento per finanziare interventi contro il caro energia. Lo riferisce il Mef in una nota. (Rin)