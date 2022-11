Usa: Arizona, conteggio dei voti potrebbe continuare fino alla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conteggio dei voti in Arizona potrebbe continuare fino all’inizio della prossima settimana: nella contea di Maricopa, che include anche la capitale Phoenix, gli scrutinatori devono ancora iniziare il conteggio di 290 mila voti anticipati arrivati martedì scorso. Il presidente della commissione elettorale, Bill Gates, ha fatto sapere che le autorità statali annunceranno i risultati di una nuova tranche di voti questa sera, e che il conteggio continuerà anche venerdì. Al momento le corse per il Senato e per il prossimo governatore rimangono aperte: la segretaria di Stato democratica Katie Hobbs sembra conservare un vantaggio di circa 12 mila voti rispetto all’avversaria repubblicana, Kari Lake. Per quanto riguarda il seggio dell’Arizona al Senato, il democratico attualmente in carica, Mark Kelly, è in vantaggio di 95 mila voti contro il repubblicano Blake Masters. (Was)