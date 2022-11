Terrorismo: volo Emirates costretto a rientrare ad Atene mentre sorvolava l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo della compagnia aerea Emirates che volava a New York dalla Grecia è stato costretto a rientrare all’aeroporto internazionale di Atene per questioni di sicurezza. Secondo quanto riferisce il quotidiano greco “Kathimerini” gli Stati Uniti avrebbero segnalato la presenza di un passeggero “sospetto” a bordo. Il volo diretto a New York è stato fatto rientrare nel momento in cui stava sorvolando l’Italia. Nel volo di rientro il volo è stato scortato da due Air Force F-16 dell’aviazione greca. L’allerta ha riguardato anche un volo diretto a Dubai, che però non era ancora decollato dall’aeroporto di Atene. Il veicolo e i passeggeri sono stai sottoposti a controlli di sicurezza. (Res)