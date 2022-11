Italia-Argentina: raggiunta intesa su aggiornamento Trattato di assistenza giudiziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro, prosegue la nota, il ministro Soria ha sottolineato "il rapporto storico tra Italia e Argentina" e ha affermato che "l'aggiornamento del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale consentirà di sostituire uno strumento che ha già 35 anni con un trattato moderno che riesce a dare risposte rapide nel mondo globalizzato in cui viviamo". "Oggi la criminalità organizzata utilizza metodi sofisticati, impiega la tecnologia e sfrutta le vulnerabilità dei nostri Stati per portare a termine le loro attività criminali e crimini che sono un flagello per le nostre società. Per questo motivo, è essenziale rafforzare il lavoro e la cooperazione internazionali per ottenere una risposta globale e forte contro la criminalità organizzata", ha detto. (segue) (Abu)