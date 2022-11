Italia-Argentina: raggiunta intesa su aggiornamento Trattato di assistenza giudiziaria (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma risponde a un'esigenza espressa dai paesi latinoamericani nel corso della riunione dei capi di Stato Ue-Celac del giugno 2015 e, si legge in una nota di Bruxelles, "muove dalla consapevolezza che, in un mondo globalizzato, nessun paese è immune agli effetti del crimine organizzato". EL PAcCTO, che ha avuto inizio nel 2017 con una durata di cinque anni, si definisce come "un programma estremamente innovativo", in quanto, "per la prima volta, si agisce sull'intera catena penale". Secondo le autorità Ue che hanno promosso il programma, "il rafforzamento della sicurezza del cittadino nel rispetto dei diritti umani è un delicato tema politico" e in questo senso El PAcCTO si propone di "promuovere l'utilizzo di norme e strumenti che non ledano le libertà individuali e democratiche". In questo senso si ritiene che "le esperienze di paesi europei che hanno saputo combattere forme di antica criminalità organizzata come la mafia o il terrorismo interno e internazionale, senza ricorrere a leggi coercitive, sono fondamentali". (Abu)