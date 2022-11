Decreto Aiuti quater: Mef, 1,3 miliardi per proroga sconto accise carburanti fino a 31 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto Aiuti quater approvato dal Cdm “si stanziano 1,3 miliardi di euro per la proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 dello sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel, che conferma il taglio di 30,5 centesimi al litro (considerato anche l'effetto sull'Iva). Per il Gpl lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi considerando l'impatto sull'Iva. Confermata inoltre la riduzione dell'Iva al 5 per cento per l'acquisto di gas naturale per autotrazione (metano)”. Lo riferisce il Mef in una nota. (Rin)