Francia-Argentina: incontro Macron-Fernandez a Parigi, focus su sicurezza energetica ed alimentare (2)

- Il presidente argentino ha ringraziato a sua volta l'invito a partecipare al forum e ha sottolineato di avere con Macron "una visione comune sui problemi che attraversa il mondo". "Non solo il problema della guerra, che si ripercuote in modo molto negativo anche nell'emisfero sud, ma anche le questioni che riguardano la nostra regione, che grazie all'impegno di Macron vengono discusse anche all'interno del G7". "Per l'Argentina è molto importante sapere che nel cuore dell'Europa il presidente francese ha la volontà e la capacità di ascoltare i Paesi dell'emisfero sud", ha aggiunto Fernandez. Il presidente francese ha quindi sottolineato che le discussioni avviate nell'ambito del Forum per la Pace verranno portate anche di fronte al consesso del G20 che si riunirà la settimana prossima in Indonesia. "Certamente ci incontreremo nel G20 per parlare della guerra e di tutti i temi che abbiamo affrontato oggi", ha affermato Macron. (segue) (Abu)