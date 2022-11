Francia-Argentina: incontro Macron-Fernandez a Parigi, focus su sicurezza energetica ed alimentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi in agenda del Forum ci sarà anche la situazione in Venezuela. L'evento ospiterà infatti un incontro a porte chiuse tra i negoziatori del presidente Nicolas Maduro e dell'opposizione venezuelana. Uno spazio, si legge in una nota diffusa ieri dalla Piattaforma unitaria, principale coalizione dei partiti di opposizione del Venezuela, "nel quale potremo fornire la nostra visione sul processo negoziale che si è sviluppato in Messico nell'ultimo anno". L'incontro riservato dovrebbe servire a preparare le condizioni per il ritorno delle parti a Città del Messico, per un dialogo che dopo mesi di sospensione sembra essere ora nuovamente percorribile. La Piattaforma sottolinea "l'importanza di ottenere risultati urgenti, che permettano di dare risposte alla crisi sociale e politica senza precedenti, che abbiamo sofferto come nazione". Un obiettivo per il quale è fondamentale l'azione "congiunta e articolata della comunità internazionale". (segue) (Abu)