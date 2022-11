Francia-Argentina: incontro Macron-Fernandez a Parigi, focus su sicurezza energetica ed alimentare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro di cui hanno parlato in prima persona, e a favore di telecamere, il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e il presidente francese Emanuel Macron, entrambi ospiti della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27), in corso a Sharm el Sheik. Vogliamo avviare un "lavoro bilaterale utile per il Paese e per la regione", ha detto l'inquilino dell'Eliseo, raccogliendo l'invito di Maduro a far giocare a Parigi "un ruolo positivo" nel processo di pace. L'incontro nella capitale francese dovrebbe servire ad ultimare i dettagli e consolidare le condizioni per far formalmente ripartire i colloqui ufficiali tra le parti, entro breve a Città del Messico. E "una volta passato tutto questo, la voglio risentire", ha detto Macron promettendo a Maduro di voler certificare l'andamento reale del dialogo. (segue) (Abu)