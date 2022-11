Francia-Argentina: incontro Macron-Fernandez a Parigi, focus su sicurezza energetica ed alimentare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la partecipazione al Forum per la Pace, Fernández raggiungerà l'isola di Bali, in Indonesia, per partecipare al vertice dei capi di Stato e di governo del G20 in programma il 15 e 16 novembre. L'agenda argentina, ha anticipato il ministro degli Esteri di Buenos Aires, Santiago Cafiero, è incentrata sul ruolo strategico a livello globale che l'Argentina può ricoprire sia in materia di sicurezza alimentare che di approvvigionamento di energia. Il governo argentino, ha affermato Cafiero, sarà al G20 anche in veste di presidente pro-tempore della Comunità degli Stati latinoamericani e dei Caraibi, e su questo fronte, porterà avanti "la necessità di promuovere la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo alle catene del valore globali, la necessità di aumentare i finanziamenti per lo sviluppo e l'assistenza a Paesi fortemente indebitati come l'Argentina e di aumentare i finanziamenti per far fronte alla transizione energetica". Fernandez terrà a Bali anche una serie di colloqui bilaterali e tra questi si parla anche di una riunione con il presidente della Cina, Xi Jinping. (Abu)