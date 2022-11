Scuola: Naddeo (Aran), domani firma accordo economico contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si è svolto in un clima di grande collaborazione l’incontro di oggi presso il ministero dell’Istruzione e del merito tra il ministro Valditara, l’Aran e i sindacati, con il coinvolgimento dei ministri Zangrillo e Bernini. Il tavolo si è concluso con la firma di un accordo politico sul Ccnl 2019-2021, da sottoscrivere domani con le organizzazioni sindacali, che sono state convocate per le ore 14, presso la sede dell’Aran”. Lo ha dichiarato Antonio Naddeo, presidente dell’Aran-Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, al termine del tavolo di confronto tra il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara e le organizzazioni sindacali. “L’accordo economico – ha proseguito – interessa l’intero comparto Istruzione e ricerca, per un totale di 1,2 milioni di dipendenti, e prevede un'anticipazione economica per tutti i settori del comparto. Per i docenti l'accordo comporterà un incremento medio di 100 euro per tredici mensilità, a cui si aggiungeranno le risorse del successivo accordo che completerà la sequenza contrattuale 2019-2021, su cui si è impegnato il ministro Valditara”. “Proseguiranno in Aran la prossima settimana, senza soluzione di continuità, le trattative sulla parte normativa del Contratto, con tutti i diversi settori del comparto”, ha concluso. (Rin)