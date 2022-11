Imprese: per il “Sistema Brescia” risultati record nel 2021, ma non ripartono gli investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, lo studio ha riguardato il triennio 2019-2021, permettendo quindi di verificare non solo l’entità della crescita sul 2020, anno in cui l’economia mondiale ha subito gli effetti negativi della pandemia, ma anche la capacità di recupero del Made in Brescia rispetto alla “normalità pre-Covid”. Tra i principali risultati di bilancio nel 2021, dall’analisi condotta dal Centro Studi di Confindustria Brescia emerge che i ricavi sono cresciuti del 35,3 per cento sul 2020 e del 22,4 per cento sul 2019. Tale dinamica si spiega con la crescita dei volumi e dei prezzi di vendita, questi ultimi rivisti al rialzo come risposta all’incremento delle quotazioni delle materie prime utilizzate nei processi produttivi; il Mol è cresciuto del 54,5 per cento sul 2020 e del 30,1 per cento sul 2019; il rapporto Mol/Ricavi si attesta ai massimi storici (12,5 per cento): emerge quindi la capacità dei gruppi di trasferire ai clienti l’aumento dei costi registrato nella fase di approvvigionamento; lungo il triennio 2019-2021 le materie prime hanno eroso l’incidenza delle altre voci di costo (62 per cento del totale), in particolare quelle relative al personale e agli ammortamenti. (segue) (Rin)