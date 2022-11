Imprese: per il “Sistema Brescia” risultati record nel 2021, ma non ripartono gli investimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda invece la survey condotta da Deloitte, sono due le principali evidenze emerse: i gruppi industriali del territorio bresciano hanno risposto al generale contesto inflattivo e all’aumento dei costi principalmente focalizzandosi sul ribaltamento dei prezzi, mediamente accettato dai clienti, e sull’aumento dei volumi di acquistati per mitigare rischi di stock-out; inoltre, si evince un particolare focus dei Gruppi sulla gestione del circolante in ottica di sostenibilità di medio-lungo termine per ribilanciare la struttura finanziaria che, con un livello di debito cresciuto nel periodo pandemico e nel primo semestre del 2022 e il recente aumento dei tassi d’interesse, pone dei rischi di sostenibilità futura. (segue) (Rin)