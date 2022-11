Venezuela: ambasciatore Ue auspica allentamento sanzioni per favorire produzione petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore dell’Unione europea in Venezuela, Rafael Dochao, ha dichiarato di sperare che la ripresa dei colloqui tra governo venezuelano e opposizione porti a una flessibilizzazione delle sanzioni che consenta il ritorno delle compagnie petrolifere in Venezuela. In un intervento al forum imprenditoriale di Baruta, nel distretto di Caracas, il diplomatico ha affermato di sperare che gli Stati Uniti concedano una licenza alla compagnia statunitense Chevron che le consenta di riattivare la sua produzione di petrolio nel Paese e che un'azione del genere possa aprire le porte alle europee Eni e Repsol. “La licenza a Chevron potrebbe aprire la porta ad aziende europee, in particolare Eni e Repsol, e dare più slancio a questo settore dell’energia, molto importante per noi Europa in questo momento. E ovviamente come Unione Europea, da un punto di vista politico, sosteniamo tutte le iniziative a favore del dialogo", ha affermato il rappresentante Ue.(Vec)