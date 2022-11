Usa: tempesta tropicale Nicole, almeno due morti in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono morte a causa del maltempo causato in Florida dalla tempesta tropicale Nicole, il cui status è stato recentemente aggiornato a quello di uragano di categoria 1 (e poi nuovamente portato indietro), che ha colpito le coste orientali dello Stato nella notte tra mercoledì e giovedì. L’ufficio dello sceriffo della contea di Orange ha fatto sapere che due persone sono rimaste uccise a seguito del crollo di una linea elettrica a causa del maltempo. Al momento, il Centro nazionale per gli uragani ha mantenuto una allerta tornado per alcune aree della Florida, della Georgia e della Carolina del Sud, e continua a prevedere forti venti e piogge intense per le regioni interessate dalla tempesta. (Was)