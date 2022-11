Energia: Fazzolari, ci aspettiamo calo 20-30 per cento in prossime bollette luce e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è riuscito a garantire un livello di tutela per elettricità e gas: il prezzo verrà stabilito da Arera e non dal mercato libero e vedremo una riduzione nelle prossime bollette del 20-30 per cento. Lo ha detto il sottosegretario alla presidente del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a “Porta a porta” su Rai1. “Per le famiglie è stato garantito un mercato tutelato per elettricità e gas. Non avranno sorprese insostenibili come sarebbe successo se avessimo lasciato il mercato libero”, ha detto Fazzolari. (Rin)