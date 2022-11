Reddito cittadinanza: Santanchè, sbagliato venderlo come politica attiva del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che è stato profondamente sbagliato è che hanno venduto il Reddito di cittadinanza come una misura di politica attiva del lavoro, come se servisse per aumentare l’occupazione”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ospite di “Dritto e rovescio”, su Rete 4. “Questo – ha proseguito – è stato un flop totale, quindi noi toglieremo questa parte”. “Lei a un ragazzo di 25 anni si sente dalla parte giusta quando gli dà un lavoro o quando gli dà la paghetta di Stato?”, ha concluso il ministro. (Rin)