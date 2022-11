Migranti: Francia, Italia "disumana" nella gestione della Ocean Viking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è stata "disumana" nella gestione dell'Ocean Viking, la nave accolta dalla Francia con a bordo più di 200 migranti. Lo ha detto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin all'emittente televisiva "Tf1". "Le autorità italiane non sono state professionali, hanno lasciato per 20 giorni questa nave senza prendere una decisione", ha affermato il ministro spiegando che ci saranno delle "conseguenze". Darmanin ha spiegato che nei prossimi giorni sarà convocata una riunione che riunirà in Paesi membri dell'Unione europea per discutere della situazione. Intanto, Parigi ha inviato alla frontiera con l'Italia "500 agenti di polizia", ha detto il ministro.(Frp)