Usa: medio termine, repubblicani vincono o sono in vantaggio per 221 seggi alla Camera

- A due giorni dalle elezioni di medio termine, che si sono tenute negli Stati Uniti martedì 8 novembre, il conteggio dei voti è ancora in corso in molti distretti della Camera dei rappresentanti, ed ancora non si può sapere con certezza chi avrà il controllo del prossimo Congresso. Stando alle ultime proiezioni, i repubblicani hanno vinto o sono in vantaggio in 221 distretti della Camera dei rappresentanti: solo tre in più rispetto alla soglia necessaria per ottenere la maggioranza. I democratici, di contro, hanno vinto o sono in vantaggio in 214 distretti. Si tratta di un vantaggio che per il momento è inferiore alle aspettative, anche se molte corse sono ancora in bilico e i repubblicani potrebbero consolidare il distacco. Il controllo del Senato, attualmente diviso in una condizione di perfetta parità, sarà deciso dall’esito delle elezioni in Arizona e in Nevada, dove è ancora in corso il conteggio dei voti, e dal ballottaggio che si terrà in Georgia il prossimo 6 dicembre. (Was)