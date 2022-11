Brasile: Lula critica tetto alla spesa pubblica, "persone costrette a soffrire per garantire stabilità fiscale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano economico, a pesare sono stati anche altri fattori interni ed esterni. In primis la nomina dell'ex ministro Guido Mantega nel gruppo di transizione governativa, che ha aggravato il malumore sui mercati. Da ministro delle Finanze (2006-2014) e della Pianificazione (2003-2004) nei governi del Partito dei lavoratori (Pt) Mantega è stato molto criticato per la cattiva gestione dei conti pubblici. I mercati hanno anche reagito ai dati sull'inflazione in Brasile e negli Stati Uniti. Mentre Washington ha strappato un risultato migliore delle aspettative, a Brasilia l'indice dei prezzi al consumo (Ipca) è tornato a crescere a ottobre, segnando un aumento dello 0,59 per cento su mese, dopo tre mesi consecutivi di deflazione. L'inflazione accumulata nei primi nove mesi dell'anno raggiunge il 4,70 per cento, mentre su base annuale si attesta a 6,47. (Brb)