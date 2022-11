Governo: Fazzolari, sul tavolo 9 miliardi per coprire esigenze 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo con il Decreto aiuti quater ha messo sul tavolo 9 miliardi per coprire le esigenze del 2022. Lo ha detto il sottosegretario alla presidente del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a “Porta a porta” su Rai1. “Copriremo anche i primi mesi del 2023 e con la legge di bilancio andremo a coprire buona parte delle esigenze del 2023”, ha detto Fazzolari. “Se dovessimo immaginare di non intervenire a livello europeo, con 5 miliardi al mese, dovremo trovare 60 miliardi solo per l’energia e le tutele”, ha detto. (Rin)