Governo: Fazzolari, con Decreto aiuti quater proroga credito d'imposta e rateizzazione 48 mesi

- Il governo con il Decreto aiuti quater ha prorogato il credito di imposta per tutto l’eccesso di credito per le annualità precedenti. Lo ha detto il sottosegretario alla presidente del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a “Porta a porta” su Rai1. “Il 40 per cento dell’importo speso nel 2022 va in credito di imposta. È insufficiente per fare si che venga neutralizzato il costo ma è un intervento e in più c’è la rateizzazione a 48 mesi”, ha detto Fazzolari. (Rin)