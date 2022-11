Ucraina: capo di Stato maggiore congiunto Usa, nel Paese sono morti 40 mila civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 40 mila i civili rimasti uccisi durante il conflitto in Ucraina. Lo ha detto il capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Mark Milley, parlando ad un evento a New York. Si tratta della stima più alta finora da parte di un funzionario Usa, e secondo il generale le perdite dei solidati russi si attesterebbero intorno alle 100 mila persone. Una cifra che sarebbe analoga a quella registrata dalle Forze armate ucraine. “Molta sofferenza: almeno 30 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case”, ha detto, aggiungendo che le perdite civili sono “molto più alte” rispetto alle stime pubblicate il mese scorso dalle Nazioni Unite. (Was)