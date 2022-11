Energia: Fazzolari, con accordo nuove concessioni gas a prezzo calmierato a imprese energivore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’accordo “gas release” che prevede le nuove concessioni di trivellazioni nei nostri mari, le imprese energivore riceveranno gas a un prezzo calmierato. Lo ha detto il sottosegretario alla presidente del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a “Porta a porta” su Rai1. “Presto sarà siglato un accordo per nuove concessioni di trivelle nei nostri mari che prevede che per i primi due anni chi si aggiudicherà le concessioni dovrà dare il 75 per cento del gas estratto alle imprese, sino a 2 miliardi di metri cubi. Questo va a compensare in gran parte la necessità delle grandi imprese energivore e a un prezzo calmierato”, ha spiegato. “Da quando sarà attivo l’accordo le nostre imprese pagheranno il gas molto di meno di quanto lo pagano adesso e in linea con gli anni precedenti. Per i restanti otto anni di concessione – perché le concessioni saranno decennali – la percentuale di gas che dovrà essere fornito è pari al 55 per cento di quel che viene estratto. Questo garantirà una buona parte di autosufficienza per le nostre imprese energivore. È un’operazione di sistema molto importante e che l’Italia può fare grazie alle opportunità offerte dai propri mari”, ha detto Fazzolari. (Rin)