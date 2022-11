Migranti: Santanchè, vogliamo salvare vite, Mediterraneo non diventi cimitero più grande d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell’immigrazione “la Francia non ha nulla da insegnarci”, però “il concetto che non deve passare è che noi vogliamo far morire le persone in mare. Questo è vergognoso, è un’accusa che non possono assolutamente riferire a noi, perché noi vogliamo il contrario, non vogliamo che il Mediterraneo diventi il cimitero più grande d’Europa”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ospite di “Dritto e rovescio”, su Rete 4. “Noi vogliamo salvare le vite, e vogliamo che chi arriva nella nostra Nazione perché ne ha diritto venga aiutato a trovare un lavoro”, ha aggiunto. (Rin)