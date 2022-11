Governo: Mit, via libera Cdm a norme su bonus autotrasportatori italiani e sblocca-lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sostegni agli autotrasportatori italiani e via libera alla norma sblocca-lavori che interessa - ad esempio - la Gronda di Genova. Sono le novità approvate dal Consiglio dei ministri, che ha dato semaforo verde alle disposizioni proposte dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti guidato da Matteo Salvini”. Lo spiegano fonti del Mit. “In particolare – riferiscono –, per gli autotrasportatori sono stati definiti i criteri per beneficiare dei 100 milioni di euro contro il caro-carburanti: saranno destinati solo alle imprese stabilmente nel nostro Paese. Per quanto riguarda le infrastrutture, invece, è arrivato l’ok alla norma ‘sblocca-lavori’: in concreto, è stata evitata la tagliola che dal marzo 2023 avrebbe fatto decadere progetti che interessano nodi strategici a partire dalla Gronda”. (Rin)