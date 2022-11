Piombino: Fazzolari, sì a rigassificatore, non ci sono alternative in tempi brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rigassificatore a Piombino verrà messo anche perché in tempi brevi non ci sono alternative. Lo ha detto il sottosegretario alla presidente del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a “Porta a porta” su Rai1. “Verrà fatto senza alcun indugio. Se le cose si fanno subito è meglio che dover inseguire delle cose non fatte benissimo. Quello è un territorio che più volte ha avuto grandi rassicurazioni e promesse non mantenute. Sta a noi mantenerle ma capiamo un territorio diffidente sulle rassicurazioni che vengono fatte”, ha detto Fazzolari. (Rin)