Regionali 2023: Trancassini (Fd'I), si chiude era Zingaretti che sarà ricordata solo per scandali

- "Finalmente si chiude l'era Zingaretti alla Regione Lazio. Una cosa è certa: non sentiremo la sua mancanza. Sono stati, infatti, dieci anni fallimentari che ricorderemo più per gli scandali, come quelli delle mascherine e di concorsopoli, che per le cose fatte. Dieci anni durante i quali il Partito democratico non ha pensato ad altro che rafforzare il suo Sistema di potere. Ora tocca a noi mettere in campo tutte le nostre forze per tornare a governare anche alla Regione Lazio. Una battaglia che siamo pronti ad affrontare con determinazione e con un grande senso di responsabilità". È quanto dichiara in una nota il deputato e coordinatore regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini. (Com)