Lazio 2023: D'Amato, grazie Pd per fiducia ma ora facciamo in fretta per vincere

20 luglio 2021

- "Ringrazio il Pd e Nicola Zingaretti per la fiducia che mi ha dato in questi anni e io la metto a disposizione del centrosinistra e del Terzo polo. Vengo da una lunga militanza in borgata a Roma nel quartiere dove sono nato e dove vivo, Labaro. Metto questo lavoro e questa fatica a disposizione delle forze del centrosinistra e del terzo polo, delle forze civiche. Facciamo in fretta". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in chiusura dell'evento al Teatro Brancaccio di Roma, dove ha lanciato la sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio. "Non regaliamo questa Regione alla destra, torniamo a vincere: si può fare - ha aggiunto l'assessore -. Vogliamo dire ai cittadini del Lazio che noi ci siamo e che vogliamo continuare a fare crescere la Regione. Questi anni di lavoro, questo patrimonio non va sprecato, noi possiamo e dobbiamo vincere. I problemi ci sono e ci saranno, ma devono essere affrontati e superati con soluzioni concrete. L'unità fa parte del nostro dna, ma senza un chiaro impianto riformista che metta al centro il lavoro, lo sviluppo sostenibile e la ripartenza di quell'ascensore sociale fermo da tempo, rischia di diventare demagogia", ha concluso D'Amato. (Rer)