Ambiente: Mennuni (Fd'I), sindaco ritiri delibera ampliamento Ztl

- Aumento della sosta a pagamento in gran parte della città, divieto di circolazione nella fascia verde per i veicoli diesel e benzina euro 3, ovvero per gran parte del parco automobilistico romano. "Una stangata senza precedenti che rischia di abbattersi sugli automobilisti romani costretti di fatto a dover cambiare la propria vettura e a pagare la sosta in gran parte della città. Il tutto in un momento di crisi economica in cui davvero pochi romani potranno permettersi il lusso di acquistare una auto nuova". Lo dichiara in una nota Lavinia Mennuni, Senatore di Fratelli d'Italia e consigliere di Roma Capitale. "La maggioranza Gualtieri ha presentato una devastante proposta di delibera con cui si intende approvare oltre alla ridefinizione del perimetro della ztl Fascia Verde, delimitando l'area in cui è ammessa la circolazione, anche misure di limitazione permanenti della circolazione veicolare per veicoli Diesel e euro 3 benzina". (segue) (Com)