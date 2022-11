Ambiente: Mennuni (Fd'I), sindaco ritiri delibera ampliamento Ztl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur condividendo l'esigenza di prevenire il contenimento dell'inquinamento atmosferico - si legge anche nella nota -, è evidente che simili misure potranno essere adottate solo quando l'offerta del servizio di trasposto pubblico, autobus e metropolitana, saranno in grado di offrire ai romani una valida alternativa al trasporto privato. Oltretutto non ha senso disincentivare la mobilità privata perché inquinante per favorire la scelta del mezzo pubblico che è altrettanto, se non forse più inquinante: infatti, dall'Annuario Statistico di Roma Capitale del 2021 (aggiornato al 24 giugno 2022) – capitolo 9 Mobilità, si evince che l'età media del parco Atac è pari a 12,3 anni. Il Trasporto pubblico locale, con una flotta Atac che dispone (dato aggiornato al 2021) solo di n. 2314 autobus, molti dei quali proprio per la loro vetustà, soggetti a continui guasti (in media ogni giorno 4 vetture su 10), con conseguente riduzione delle corse, è oggi assolutamente inadeguata a garantire il diritto alla mobilità di un numero di passeggeri già molto elevato e rischierebbe di collassare, qualora altre centinaia di migliaia di persone volessero usufruirne; sarebbe preliminarmente necessario accrescere la capacità d'offerta del trasporto pubblico, almeno in proporzione al numero delle persone che fossero private della possibilità di avvalersi del mezzo privato". (segue) (Com)