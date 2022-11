Ambiente: Mennuni (Fd'I), sindaco ritiri delibera ampliamento Ztl (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è pensabile che, in un momento di grave crisi economica come quello attuale, resa ancora più drammatica dall'aumento incontrollabile dei costi energetici, che sta gettando sul lastrico famiglie e aziende, si possa costringere i cittadini, nonostante alcuni ecobonus previsti dal Governo, a indebitarsi ulteriormente per rottamare i veicoli più vecchi e acquistarne altri a basso impatto ambientale. Chiedo pertanto al Sindaco e alla sua giunta di ritirare immediatamente tale delibera. Nel contempo spiace constatare che sia stata bocciata la mozione a firma del gruppo Fd'I con cui si chiedeva di non incrementare ulteriormente il numero di parcheggi a pagamento, c.d. strisce blu. Passare da 70mila a 100mila stalli e incrementarne il costo per i cittadini, in questa fase storica, è follia. Gualtieri ritiri subito questa delibera e pensi invece a migliorare e modernizzare il trasporto pubblico romano". (Com)