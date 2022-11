Usa-Russia: Casa Bianca, colloquio Biden-Lavrov a margine del G20 al momento non è in programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un colloquio bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a margine del vertice dei leader del G20 in programma per la prossima settimana a Bali, in Indonesia, al momento non è in programma. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing alla Casa Bianca. I giornalisti presenti al briefing hanno chiesto se le parti stanno organizzando un colloquio per discutere la situazione di Brittney Griner, la cestista statunitense che il 4 novembre scorso è stata trasferita in una colonia penale. (Was)