Difesa: lungo e cordiale incontro con Stoltenberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato oggi, a Roma, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e a seguire ha avuto un colloquio telefonico con l'Alto rappresentante dell'Unione Europea Josep Borrell. Lo riferisce il dicastero in un comunicato. Il ministro ed il segretario generale della Nato hanno avuto un lungo ed intenso colloquio privato, confrontandosi sui principali scenari di crisi internazionali. Oggetto dell'incontro: il supporto fornito dal nostro Paese sul fianco est dell'Alleanza con particolare riferimento alla guerra in Ucraina nonché alle crescenti minacce nel cyberspazio. Il ministro Crosetto ha anche ribadito l'importanza del fianco sud dell'Alleanza, dei Balcani Occidentali e della sicurezza del Mediterraneo. Il dialogo è stato franco e diretto ed è poi proseguito con una colazione di lavoro cui hanno partecipato tutti i membri dei due staff per approfondire i principali aspetti delle tematiche affrontate. A margine dell'incontro il ministro Crosetto ha affermato: "Ribadiamo la nostra linea atlantica e l'adesione convinta alla Nato, nonché il nostro sostegno, senza se e senza ma, alla coalizione occidentale che sostiene l'Ucraina. L'Italia onorerà tutte le decisioni che verranno prese insieme ai nostri alleati". (segue) (Com)