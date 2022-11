Ucraina: Conte, governo riferisca in Parlamento su eventuale ulteriore invio armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s non ha mai voluto assumere posizioni equidistanti. Non cederemo alla tentazione, alla narrazione di chi si ostina a raccontarci che la guerra sia l'unica opzione possibile: ecco perché siamo qui a chiedere, anche in ossequio al richiamo al più ampio coinvolgimento del Parlamento, che questo governo si impegni ad illustrare qui, nelle Aule del Parlamento, l'indirizzo politico sotteso alla strategia militare attualmente perseguita e soprattutto a riferire anche preventivamente su un eventuale, ulteriore invio di armi, al fine di consentire a tutto il Parlamento di pronunciarsi su questi aspetti decisivi". Lo ha detto il deputato e presidente dl Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento in Aula alla Camera, in merito all'ordine del giorno del M5s al decreto Aiuti ter sul conflitto in Ucraina. (Rin)