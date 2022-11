Cop27: Egitto e Belgio lanciano il Forum globale sull'idrogeno rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e il primo ministro del Belgio, Alexander De Croo, hanno annunciato il lancio del Forum globale dell’idrogeno rinnovabile, una piattaforma volta a facilitare la produzione e l’utilizzo di idrogeno rinnovabile (anche noto come idrogeno verde o pulito) accelerare la transizione equa delle energie rinnovabili e beneficiare dei vantaggi ambientali, sociali ed economici offerti dall'economia globale dell'idrogeno. L’annuncio è giunto oggi, in occasione della tavola rotonda ad alto livello “Investing in the Energy Future: Green Hydrogen”, tenuta nel quadro della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite Cop27 in corso a Sharm el Sheikh. Alla tavola rotonda hanno partecipato capi di Stato e di governo, rappresentanti di diverse istituzioni e organismi internazionali e del settore privato, i quali hanno accolto con favore l'avvio dell'iniziativa belga-egiziana ed elogiato tutti gli sforzi compiuti per sviluppare il sistema completo di idrogeno verde in tutto il mondo. (segue) (Cae)