Cop27: Egitto e Belgio lanciano il Forum globale sull'idrogeno rinnovabile (2)

- Sono diversi gli obiettivi legati al Forum sull’idrogeno. Il primo è riunire tutte le parti interessate sia dei Paesi sviluppati e sia di quelli in via di sviluppo, produttori e consumatori, organizzazioni e organismi internazionali specializzati, le principali industrie globali nel campo dell'idrogeno rinnovabile e investitori internazionali. L’iniziativa mira poi a facilitare lo sviluppo di corridoi commerciali dell'idrogeno, garantire un equilibrio tra domanda e offerta, esplorare i mercati potenziali, fare in modo che il fabbisogno globale di energia rinnovabile sia soddisfatto e rimuovere gli ostacoli normativi. Il Forum ha poi l’obiettivo di determinare i meccanismi catalitici appropriati per espandere la produzione e gli usi dell'idrogeno rinnovabile e diminuire i costi per ridurre le emissioni di carbonio. Infine, l’iniziativa è tesa a promuovere l'equa transizione delle energie rinnovabili, incoraggiando investimenti in progetti di idrogeno rinnovabile nei Paesi in via di sviluppo. Il fine ultimo è raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, promuovere la crescita sostenibile, garantire l'accesso universale alle energie rinnovabili, fornire opportunità di lavoro “pulite” e ottenere vantaggi materiali, ambientali, sociali ed economici. I principali partner dell'iniziativa saranno l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, l'Unido, l'Hydrogen Council e il Green Climate Fund. (Cae)