Ue: Mattarella, una comunità di valori e diritti umani affronta insieme tutte le sfide

- Le sfide che l’Europa si trova ad affrontare, dalla crisi energetica alla guerra in Ucraina, ma anche il tema dei migranti, “richiedono un impegno comune” perché “nessun Paese le può affrontare da solo”. Dai Paesi Bassi, al terzo giorno di visita di Stato, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato oggi a rilanciare i valori fondamentali della comunità europea richiamando ancora una volta alla necessità di unità di intenti e valori comuni. Secondo il Capo dello Stato è necessario partire dalla consapevolezza che l’Unione europea “non è una comunità di meri rapporti economici ma una comunità di valori, di stato di diritto, di diritti umani”. Discorso ancor più valido oggi alla luce delle polemiche far Italia e Francia sul ricollocamento dei migranti, su cui molti commentatori temono una vera e propria crisi diplomatica. Proprio in questo contesto, il Presidente ha rimarcato l'importanza di un valore storicamente europeo come i diritti umani. Nessun riferimento specifico a quanto sta avvenendo nel Mediterraneo e fra Roma e Parigi, vicenda su cui, al netto di una normale preoccupazione, il Colle mantiene il silenzio, forse nella speranza che le fratture vengano naturalmente ricomposte. (segue) (Rin)