Ue: Mattarella, una comunità di valori e diritti umani affronta insieme tutte le sfide (2)

- Il richiamo del Presidente ai valori europei è arrivato dinanzi al primo ministro olandese Mark Rutte, e nel suo intervento Mattarella ha voluto ribadire che solo l’Unione, come un grande soggetto politico sovranazionale, può contribuire “all’equilibrio mondiale secondo i valori che ci ispirano di pace, di collaborazione di benessere e multilateralismo”. Già in passato l’Europa ha attraversato molte crisi, da quella pandemica a quella energetica indotta anche dalla guerra, ma “ha dato risposte efficaci e ha reagito in maniera compatta alla crisi indotta dal comportamento del governo Russo”. Ora, invece, è il momento che l’Unione “superi anche la crisi energetica” e le altre sfide continentali. E anche su questo Italia e Paesi Bassi troveranno un punto di intesa perché il rapporto bilaterale fra i due Paesi è “di sincera e franca amicizia che si sviluppa nel tempo”. Tutto questo, ha concluso il Presidente, fa sì che la nostra comune aspirazione “trovi sempre maggiore articolazione nei vari settori che si presentano come ad esempio nella difesa dell’ambiente, nello spazio, nella collaborazione scientifica e nellla tecnologia ambientale”. La visita del Presidente si concluderà domani a Maastricht dove Mattarella interverrà dall’house of government, proprio nel luogo dove, 30 anni fa, venne firmato il trattato europeo che porta il nome della città dei Paesi Bassi. (Rin)