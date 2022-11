Iran-Oman: telefonata tra ministri Esteri, focus su relazioni bilaterali e nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha tenuto un colloquio telefonico con l’omologo omanita, Sayyid Badr al Busaidi, durante il quale sono stati esaminati sviluppi a livello regionale e internazionale e lo stato delle relazioni bilaterali tra Teheran e Mascate. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, secondo cui le due parti hanno espresso la volontà di rafforzare i legami bilaterali e la cooperazione su questioni regionali e internazionali di mutuo interesse. L’attenzione è stata anche rivolta al nucleare iraniano e ai negoziati, al momento nuovamente arenati, sull’accordo raggiunto nel 2015, il Piano d’azione globale congiunto, tra l’Iran e Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Stati Uniti si sono arenati. A tal proposito, durante la telefonata di oggi, Amirabdollahian ha elogiato la posizione del Sultanato dell’Oman e gli sforzi profusi per raggiungere “un accordo buono, forte e stabile”. L'Oman aveva svolto un ruolo di mediazione tra Teheran e Washington nella preparazione dell'accordo firmato a Vienna nel luglio 2015, da cui poi gli Stati Uniti sono usciti in modo unilaterale nel maggio 2018, spingendo l’Iran a non rispettare i suoi obblighi nel quadro del Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa). (Res)