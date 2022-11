Cultura: enogastronomia d'eccellenza protagonista a Roma nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fine settimana a Roma all'insegna dell'enogastronomia d' eccellenza con eventi dedicati alla grande produzione laziale. Per il secondo weekend di novembre sono infatti diversi gli eventi dedicati al settore. Domani e sabato torna la nuova edizione dell'Eataly Wine Festival, con 200 etichette in degustazione e 40 produttori. Negli spazi all'Ostiense, quest’anno l'evento è dedicato al tema "Vino e Terroir" e saranno proprio i vignaioli presenti a raccontare questo profondo legame e a parlare di terroir, fattore che determina il carattere e l'unicità del vino prodotto. Riflettori accesi da oggi, invece, al centro congressi La Nuvola, dove ha preso il via "Excellence 2022", una delle più grande kermesse capitoline dedicata all’enogastronomia del made in Italy con 80 chef – tra i quali moltissime stelle michelin – 200 aziende, 2 aree show cooking , un temporary restaurant e 40 tra convegni, talk, seminari e masterclass. Per gli amanti delle gite fuori porta, invece, è variegato il cartellone di sagre nel Lazio. Complice anche il clima ancora mite, i romani avranno molto da scegliere. (segue) (Rer)